1905 GSYİAD, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen ziyarette, yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'e 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve derneğin yönetim kurulu üyeleri tebriklerini sundu.
RAMS PARK'TA ZİYARET
Ziyarette Dursun Özbek'e hediye takdim edildi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, derneğin güncel faaliyetleri hakkında Özbek'e bilgi verildi.
Özbek, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada 1905 GSYİAD'ın Galatasaray Kulübünün en büyük destekçi derneği olduğunu belirtti.
"ONLARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"
Dursun Özbek, "1905 GSYİAD, Galatasaray Kulübünün en büyük destekçi derneği. Dolayısıyla bugüne kadar başkanlık döneminde her zaman onların kuvvetli desteğini hissettik. Bundan dolayı Murat başkanım nezdinde GSYİAD'a büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bundan sonraki projelerimizi tartıştık. Onlara projelerimizi, yapmak istediklerimizi anlattım. Onların desteğini bekliyorum."
"Galatasaray Kulübü bugüne kadar hem dernekleriyle hem taraftarıyla hem de genel kuruluyla büyük bir kulüp haline geldi. Amacımız hep beraber derneklerimizle taraftarımızla genel kurulumuzla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak. GSYİAD ve Murat başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Onlardan da destek istedim. Tabii her zaman olduğu gibi GSYİAD destek çağrımıza pozitif cevap veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"
1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise Dursun Özbek'e yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
Sancaktar, "Başkanımıza yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretine geldik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başkanımızın, kulübümüzün yanında olduğumuzu ilettik. İlklerin ve enlerin takımı olarak inşallah önümüzdeki sene beşinci şampiyonluğu alacağız. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerimizi başkanımızla paylaştık." dedi.
RAMS PARK'TA ZİYARET
Ziyarette Dursun Özbek'e hediye takdim edildi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, derneğin güncel faaliyetleri hakkında Özbek'e bilgi verildi.
Özbek, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada 1905 GSYİAD'ın Galatasaray Kulübünün en büyük destekçi derneği olduğunu belirtti.
"ONLARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"
Dursun Özbek, "1905 GSYİAD, Galatasaray Kulübünün en büyük destekçi derneği. Dolayısıyla bugüne kadar başkanlık döneminde her zaman onların kuvvetli desteğini hissettik. Bundan dolayı Murat başkanım nezdinde GSYİAD'a büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bundan sonraki projelerimizi tartıştık. Onlara projelerimizi, yapmak istediklerimizi anlattım. Onların desteğini bekliyorum."
"Galatasaray Kulübü bugüne kadar hem dernekleriyle hem taraftarıyla hem de genel kuruluyla büyük bir kulüp haline geldi. Amacımız hep beraber derneklerimizle taraftarımızla genel kurulumuzla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak. GSYİAD ve Murat başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Onlardan da destek istedim. Tabii her zaman olduğu gibi GSYİAD destek çağrımıza pozitif cevap veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"
1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise Dursun Özbek'e yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
Sancaktar, "Başkanımıza yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretine geldik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başkanımızın, kulübümüzün yanında olduğumuzu ilettik. İlklerin ve enlerin takımı olarak inşallah önümüzdeki sene beşinci şampiyonluğu alacağız. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerimizi başkanımızla paylaştık." dedi.