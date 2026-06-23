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Beşiktaş GAİN'de ayrılık: Canberk Kuş ile yollar ayrıldı

Beşiktaş GAİN, Canberk Kuş ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 15:52
Haber: Sporx.com
Beşiktaş GAİN'de ayrılık: Canberk Kuş ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş GAİN'de Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Beşiktaş GAİN açıklamasında, "Canberk Kuş'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

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