Beşiktaş GAİN'de Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Beşiktaş GAİN açıklamasında, "Canberk Kuş'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş GAİN açıklamasında, "Canberk Kuş'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.