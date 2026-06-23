Trabzonspor'un gözü Vargas'ta

Transfer sezonuna hızlı giren ve Dünya Kupası'nda potansiyelli isimleri takibe alan Trabzonspor, La Liga'da Sevilla forması giyen Ruben Vargas'ı listeye dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsviçre Milli Takımı ile Kuzey Amerika'daki turnuvada etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki sol kanat, Bosna Hersek'i 4-1 yendikleri karşılaşmada 71. dakikada oyuna dahil olarak 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde; acilen maaş bütçesinde tasarruf sağlamak isteyen Sevilla'nın, vitrine çıkardığı tecrübeli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Vargas'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında forma giymek istediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un bu açıdan oyuncuyu ikna etmeye yakın olduğu belirtildi.
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde; acilen maaş bütçesinde tasarruf sağlamak isteyen Sevilla'nın, vitrine çıkardığı tecrübeli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Vargas'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında forma giymek istediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un bu açıdan oyuncuyu ikna etmeye yakın olduğu belirtildi.