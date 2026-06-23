Galatasaray, transfer için yabancı kuralını bekliyor!

Transferde sessiz kalan Galatasaray'ın gözü yabancı sınırında. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10+4 kuralından memnun olmayan yönetim, 12+2 veya 10+2+2 olarak değişmesini talep ediyor. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın TFF ile yapacağı görüşmeyi bekleyen sarı-kırmızılılar, olumlu yanıt gelmesi halinde gaza basmayı düşünüyor.
Virgil van Dijk, Khephren Thuram ve Eduardo Camavinga gibi yıldızlarla ilgilenen yönetimin düşüncesi de net. Takımın ihtiyaçlarını belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, olası bir değişiklik durumunda şu anda adım atmanın hatalı olacağını düşünüyor.
Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hazırlanan listedeki yıldızlarla temaslara başlayan Galatasaray, TFF'nin 10+4 kararından vazgeçmesi halinde girişimleri sıklaştıracak. Görüşme yapılan futbolculara ve temsilcilerine de yabancı sınırıyla ilgili süreç detaylı şekilde aktarıldı.
Virgil van Dijk, Khephren Thuram ve Eduardo Camavinga gibi yıldızlarla ilgilenen yönetimin düşüncesi de net. Takımın ihtiyaçlarını belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, olası bir değişiklik durumunda şu anda adım atmanın hatalı olacağını düşünüyor.
Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hazırlanan listedeki yıldızlarla temaslara başlayan Galatasaray, TFF'nin 10+4 kararından vazgeçmesi halinde girişimleri sıklaştıracak. Görüşme yapılan futbolculara ve temsilcilerine de yabancı sınırıyla ilgili süreç detaylı şekilde aktarıldı.