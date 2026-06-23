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2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Galatasaray, transfer için yabancı kuralını bekliyor!

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, yabancı kuralını bekliyor. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:41
Haber: Sözcü
Galatasaray, transfer için yabancı kuralını bekliyor!
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Transferde sessiz kalan Galatasaray'ın gözü yabancı sınırında. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10+4 kuralından memnun olmayan yönetim, 12+2 veya 10+2+2 olarak değişmesini talep ediyor. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın TFF ile yapacağı görüşmeyi bekleyen sarı-kırmızılılar, olumlu yanıt gelmesi halinde gaza basmayı düşünüyor.

Virgil van Dijk, Khephren Thuram ve Eduardo Camavinga gibi yıldızlarla ilgilenen yönetimin düşüncesi de net. Takımın ihtiyaçlarını belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, olası bir değişiklik durumunda şu anda adım atmanın hatalı olacağını düşünüyor.

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hazırlanan listedeki yıldızlarla temaslara başlayan Galatasaray, TFF'nin 10+4 kararından vazgeçmesi halinde girişimleri sıklaştıracak. Görüşme yapılan futbolculara ve temsilcilerine de yabancı sınırıyla ilgili süreç detaylı şekilde aktarıldı.  

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