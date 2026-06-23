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Ersin Destanoğlu'na Avrupa ilgisi: Yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Ersin Destanoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hull City'den resmi teklif alan 25 yaşındaki kalecinin, La Liga'dan bir kulübün de listesinde olduğu aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 09:23
Ersin Destanoğlu'na Avrupa ilgisi: Yeni adresi belli oluyor
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Beşiktaş ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Ersin Destanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki file bekçisinin, Premier Lig'e yükselen Hull City'den resmi teklif aldığı belirtildi. Ersin'in ayrıca La Liga'da yer alan bir kulübün listesinde olduğu aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ERSİN KARARINI VERECEK

Düzenli olarak forma giymek isteyen Ersin Destanoğlu'nun, kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın yaptığı 3 yıllık sözleşme yenileme teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermeyen deneyimli kalecinin, siyah-beyazlı takımda kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

AVRUPA PLANI

Ersin Destanoğlu'nun, Beşiktaş'ın yabancı kaleci transferi yapacak olması nedeniyle ayrılık ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi. Avrupa'ya açılmayı planlayan 25 yaşındaki kalecinin yeni adresinin büyük olasılıkla Premier Lig veya La Liga olacağı aktarıldı.

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