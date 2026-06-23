Ersin Destanoğlu'na Avrupa ilgisi: Yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Ersin Destanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki file bekçisinin, Premier Lig'e yükselen Hull City'den resmi teklif aldığı belirtildi. Ersin'in ayrıca La Liga'da yer alan bir kulübün listesinde olduğu aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERSİN KARARINI VERECEK
Düzenli olarak forma giymek isteyen Ersin Destanoğlu'nun, kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın yaptığı 3 yıllık sözleşme yenileme teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermeyen deneyimli kalecinin, siyah-beyazlı takımda kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
AVRUPA PLANI
Ersin Destanoğlu'nun, Beşiktaş'ın yabancı kaleci transferi yapacak olması nedeniyle ayrılık ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi. Avrupa'ya açılmayı planlayan 25 yaşındaki kalecinin yeni adresinin büyük olasılıkla Premier Lig veya La Liga olacağı aktarıldı.
Düzenli olarak forma giymek isteyen Ersin Destanoğlu'nun, kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın yaptığı 3 yıllık sözleşme yenileme teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermeyen deneyimli kalecinin, siyah-beyazlı takımda kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
AVRUPA PLANI
Ersin Destanoğlu'nun, Beşiktaş'ın yabancı kaleci transferi yapacak olması nedeniyle ayrılık ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi. Avrupa'ya açılmayı planlayan 25 yaşındaki kalecinin yeni adresinin büyük olasılıkla Premier Lig veya La Liga olacağı aktarıldı.