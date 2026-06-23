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Fransa-Irak
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23 Haziran
Norveç-Senegal
3-2
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
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22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
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22 Haziran
Shamrock -Derry City
1-1
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
0-2
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Hem sahaların hem kalplerin yıldızı: Melissa Vargas

Milli oyuncumuz Melissa Vargas, Çin'in pasörü Zhang'ın ağladığını gördü, aldığı 36 sayının sevincini bir kenara bıraktı, 18 yaşındaki oyuncunun yanına gidip teselli etti, "Bu maçı unutup yoluna devam et" dedi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:31
Haber: Sözcü
Hem sahaların hem kalplerin yıldızı: Melissa Vargas
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Yıldız oyuncumuz Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nın VNL 2026'da Çin'i 3-2 yendiği maçın ardından gözyaşlarına boğulan genç Çinli pasör Zhang'ı teselli ederek hem sahanın hem de gönüllerin yıldızı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2008 doğumlu Çin pasörü Zhang, "Pas dağıtımında hata yaptım ve kendime hakim olamadım. Herkesi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim, kendi adıma da utanç vericiydi" dedi.

Genç oyuncuya moral veren Vargas ise "Ona doğru yürüdüğümde çok üzgün olduğunu gördüm ve bu maçı unutup yoluna devam etmesini söyledim. O harika bir oyuncu. Daha 18 yaşında bile olmayan bir kız çocuğu, ondan daha ne yapmasını bekleyebilirsiniz ki? Eğer bir takımın hücumcuları sayı üretemiyorsa, pasör büyük bir baskı ve zorluk altında kalır, çökmesi çok kolaydır" dedi.

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