Hem sahaların hem kalplerin yıldızı: Melissa Vargas

Yıldız oyuncumuz Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nın VNL 2026'da Çin'i 3-2 yendiği maçın ardından gözyaşlarına boğulan genç Çinli pasör Zhang'ı teselli ederek hem sahanın hem de gönüllerin yıldızı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2008 doğumlu Çin pasörü Zhang, "Pas dağıtımında hata yaptım ve kendime hakim olamadım. Herkesi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim, kendi adıma da utanç vericiydi" dedi.
Genç oyuncuya moral veren Vargas ise "Ona doğru yürüdüğümde çok üzgün olduğunu gördüm ve bu maçı unutup yoluna devam etmesini söyledim. O harika bir oyuncu. Daha 18 yaşında bile olmayan bir kız çocuğu, ondan daha ne yapmasını bekleyebilirsiniz ki? Eğer bir takımın hücumcuları sayı üretemiyorsa, pasör büyük bir baskı ve zorluk altında kalır, çökmesi çok kolaydır" dedi.
Genç oyuncuya moral veren Vargas ise "Ona doğru yürüdüğümde çok üzgün olduğunu gördüm ve bu maçı unutup yoluna devam etmesini söyledim. O harika bir oyuncu. Daha 18 yaşında bile olmayan bir kız çocuğu, ondan daha ne yapmasını bekleyebilirsiniz ki? Eğer bir takımın hücumcuları sayı üretemiyorsa, pasör büyük bir baskı ve zorluk altında kalır, çökmesi çok kolaydır" dedi.