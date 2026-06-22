22 Haziran
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2-0
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
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Ponte Preta-Novorizontino
02:00
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2-3
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1-1

1. Lig'de takım harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 21:33 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de takım harcama limitleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Takımlar Limit (TL)
Esenler Erokspor 476.173.702
Sivasspor 431.132.006
Iğdır FK 421.039.095
Sarıyer 328.665.980
Bodrum FK 305.291.101
Antalyaspor 232.101.948
Kayserispor 232.101.948
Fatih Karagümrük 232.101.948
Bursaspor 232.101.948
Batman Petrolspor 232.101.948
Muğlaspor 232.101.948
Ümraniyespor 160.181.601
Pendikspor 158.711.721
İstanbulspor 145.094.559
Vanspor 139.577.869
Bandırmaspor 123.144.131
Ankara Keçiörengücü 108.181.421
Manisa FK 107.337.579
Boluspor -
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