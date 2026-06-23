Fenerbahçe'den yerli rotasyonuna yeni takviye!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen isimlerden birinin de Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertli ekibin transfer listesine girdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın da bir süredir oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.
KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezon yakından takip ettiği isimlerden biri olan İbrahim Kaya için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen oyuncunun kadroya önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
İbrahim Kaya geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezon yakından takip ettiği isimlerden biri olan İbrahim Kaya için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen oyuncunun kadroya önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
İbrahim Kaya geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.