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Milliler, Altay Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 19 madalya kazandı

Türkiye, Astana'daki Altay Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 3 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanarak organizasyona güçlü bir başlangıç yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 23:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milliler, Altay Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 19 madalya kazandı
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Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, yeni kurulan Altay Tekvando Birliği tarafından ilk kez düzenlenen şampiyona büyükler kategorisindeki müsabakalarla başladı.

Milli sporcular, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na puan veren organizasyonun ilk gününde 5 altın, 3 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Madalya alan milli tekvandocular ve sıkletleri şöyle:

Altın: Emine Gögebakan (46 kilo), Zeynep Taşkın (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Gümüş: Kaan Yelaldı (54 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo)

Bronz: Zehra Gürbüz (46 kilo), Rüya Diler (57 kilo), Huri Gökçe Gögebakan (62 kilo), Ceren Çetinel (73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo), Alihan Kuru (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Ömer Furkan Körpe (74 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo)

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