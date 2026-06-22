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Pelicans ve Timberwolves, Ja Morant ile ilgileniyor

New Orleans Pelicans ve Minnesota Timberwolves'un, Memphis Grizzlies'in yıldız oyun kurucusu Ja Morant için takas seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans ve Timberwolves, Ja Morant ile ilgileniyor
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New Orleans Pelicans ve Minnesota Timberwolves'un, Memphis Grizzlies'in yıldız oyun kurucusu Ja Morant için takas seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten Sam Amick, FanDuel TV'de yayınlanan Run It Back programına katıldığı sırada yaptığı açıklamada, Morant için yarışta Pelicans'ın bir adım önde olduğunu ifade etti.

Amick'e göre New Orleans şu anda Morant'ı kadrosuna katma konusunda en güçlü aday olarak görülüyor.

Memphis Grizzlies'in geçtiğimiz sezonki takas döneminin son tarihi öncesinde Morant için çeşitli görüşmeler yaptığı ancak herhangi bir anlaşmaya varamadığı belirtilmişti. O tarihten bu yana Memphis'in yaz döneminde yeniden takas görüşmelerine başlaması bekleniyordu.

Minnesota'nın da Morant ile ilgisi yeni değil. Timberwolves'un yıldız guard ile geçtiğimiz yıldan bu yana bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Ancak Morant'ın yüksek maaşı nedeniyle Minnesota'nın olası bir takası gerçekleştirmesi kolay görünmüyor.

Pelicans cephesinde ise Morant için yapılacak olası bir anlaşmada veteran guard Dejounte Murray'nin takasta kullanılması gerekebileceği konuşuluyor.

Öte yandan New Orleans'ın kadrosunda geçen yıl ilk turdan seçtiği genç oyun kurucu Jeremiah Fears da bulunuyor.

Morant, 2026-27 sezonunda 42.2 milyon dolar, bir sonraki sezon ise 44.8 milyon dolar kazanacak.

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