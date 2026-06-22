Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya davet

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yeni sezon çalışmaları başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao, kampa davet edildi. Brezilyalı oyuncu, İstanbul'a geliyor.
KAMP BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe'de daha önce de İsmail Kartal ile birlikte çalışan 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, sakatlık sürecine kadar iyi bir performans ortaya koymuştu.
Becao'nun sezon öncesi kampta sergileyeceği performans, kendi geleceğiyle birlikte stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer politikasını da belirleyecek.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
KAMP BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe'de daha önce de İsmail Kartal ile birlikte çalışan 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, sakatlık sürecine kadar iyi bir performans ortaya koymuştu.
Becao'nun sezon öncesi kampta sergileyeceği performans, kendi geleceğiyle birlikte stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer politikasını da belirleyecek.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.