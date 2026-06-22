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Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya davet

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao, kampa davet edildi. Brezilyalı oyuncu, İstanbul'a geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 16:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya davet
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yeni sezon çalışmaları başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao, kampa davet edildi. Brezilyalı oyuncu, İstanbul'a geliyor.

KAMP BELİRLEYİCİ OLACAK

Fenerbahçe'de daha önce de İsmail Kartal ile birlikte çalışan 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, sakatlık sürecine kadar iyi bir performans ortaya koymuştu.

Becao'nun sezon öncesi kampta sergileyeceği performans, kendi geleceğiyle birlikte stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer politikasını da belirleyecek.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

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