Fenerbahçe Beko'dan transfer: Marcus Bingham

Basketbol Süper Ligi finalinin bitmesiyle Fenerbahçe Beko, yeni sezonun kadro planlamasını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre BSL'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan'ın uzunu Marcus Bingham ile 2 senelik bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
NCAA serüveninin ardından profesyonel kariyerine İsrail'de başlayan 25 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Hapoel Tel Aviv formasıyla EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.
ABD'li pivot, ardından yazın takımdan ayrılmış ve VTB Ligi ekiplerinden UNICS Kazan'a imza atmıştı.
Bu sezon VTB Ligi'nde toplam 40 maça çıkan Marcus Bingham, maç başına 15.8 sayı, 7.3 ribaund, 1.1 asist, 1.4 top çalma ve 1.8 blok gibi dikkat çekici ortalamalar tutturdu.
NCAA serüveninin ardından profesyonel kariyerine İsrail'de başlayan 25 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Hapoel Tel Aviv formasıyla EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.
ABD'li pivot, ardından yazın takımdan ayrılmış ve VTB Ligi ekiplerinden UNICS Kazan'a imza atmıştı.
Bu sezon VTB Ligi'nde toplam 40 maça çıkan Marcus Bingham, maç başına 15.8 sayı, 7.3 ribaund, 1.1 asist, 1.4 top çalma ve 1.8 blok gibi dikkat çekici ortalamalar tutturdu.