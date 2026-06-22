22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Milli atletler, takım halinde Balkan Şampiyonu

YUNANİSTAN'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli atletler, takım halinde Balkan Şampiyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Atletizm Milli Takımı, Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na 51 sporcuyla katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2'nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

Madalya kazanan sporcular ise şu şekilde açıklandı:

KADINLAR:

1-Esra Türkmen: Cirit Atma, 61.10m (PB)

1-Edibe Yağız, 3000m, 9:36.27

1-Edibe Yağız, 5000m, 16:17.50

1-Özlem Becerek: Disk Atma, 59.10m

1-Emel Dereli: Gülle Atma, 17.33m

2- 4x100m Kadın Bayrak (Büşra Akay/Simay Özçiftçi/Bahar Öztürk/Beyzanur Seylan) 44.74

2-Simay Özçiftçi: 100m, 11.44 (w+0.6)

2-Elif Polat: 200m, 23.27

2-Sümeyye Erol: 3000m Engel, 9:46.21

3-Sıla Koloğlu: 200m, 23.31

3-Tuğba Toptaş: 1500m, 4:20.71

ERKEKLER:

1-İsmail Nezir: 400m Engel, 48.33 (Şampiyona Rekoru)

1-Salih Teksöz: 1500m, 3:38.75 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x400m Erkek (İlyas Çanakçı/Kubilay Ençü/İhsan Selçuk/İsmail Nezir) 3:03.04 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x100m Erkek Bayrak (Ertan Özkan/Kayhan Özer/Batuhan Altıntaş/Deniz Kaan Kartal) 39.05

1-Kubilay Ençü: 400m, 45.42

1-Mert Selek: 5000m, 14:08.09

1-Can Özüpek: Üç Adım Atlama, 16.46 (w+0.2)

1-Erdem Tilki: Sırıkla Atlama, 5.45m (PB)

2-Kubilay Ençü: 200m, 20.79 (PB)

2-Ömer Faruk Bozdağ: 800m, 1:47.11

2-Mert Selek: 3000m, 7:53.10 (PB)

2-Abdullah Tuğluk: 3000m Engel, 8:40.17

2-Yasir Kuduban: Yüksek Atlama, 2.12m

2-Ömer Şahin, Disk Atma, 60.75m

3-Ertan Özkan: 100m, 10.47 (w+1.3)

3-Cuma Özcan: 3000m Engel, 8:41.25

3-Hüseyin Özdemir: Cirit Atma, 71.54m

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.