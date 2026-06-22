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Trabzonspor'dan kiralık formül

Trabzonspor, Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk için kiralama formülünü masada tutuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 08:37
Haber: Sabah
Trabzonspor'dan kiralık formül
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Trabzonspor, Artem Dovbyk için Roma ile temasta... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce İtalyan kulübüne 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve bunun geri çevrildiği belirtilen Trabzonspor'un, transfer için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi.

Çizme basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavili takım, bonservis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de değerlendiriyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santrfor için kiralama ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Roma'da 18 maça çıkarken 3 kez ağları buldu.

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