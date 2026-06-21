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Badmintonda 5 madalya birden!

Milli para badmintoncular, Fransa'da 5 madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 21:38
Haber: AA
Badmintonda 5 madalya birden!
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Fransa'da düzenlenen uluslararası para badminton turnuvasına katılan milliler, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Mulhouse kentindeki organizasyonda tek kadınlarda Emine Seçkin (WH2) ve Tuğçe Çelik (SL4) gümüş, Halime Yıldız ise (SL3) bronz madalya kazandı.

Emine Seçkin, WH1-WH2 çift kadınlar kategorisinde de İsviçreli partneri Cynthia Mathez ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Narin Uluç ise WH1-WH2 karışık çiftler kategorisinde Avusturyalı partneri Johann Faerrer ile bronz madalya aldı.

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