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Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası ile ikna etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 22:57
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
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Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi bitecek Dusan Vlahovic için girişimlerine devam ediyor.

ITALIANO DEVREDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp golcü ile birlikte Fiorentina'da çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, bu transfer için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuya 10 milyon euro maaş teklifinde bulundu.

Beşiktaş, yıllık ücretin yanı sıra Vlahovic'e 5 milyon euro da imza parası önerdi.

BEŞİKTAŞ'A İKNA OLMADI

Vlahovic, Beşiktaş'ın teklifine rağmen siyah-beyazlılar için henüz kesin kararını vermedi. İtalyan basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bir takıma transfer olmaya tam anlamıyla ikna olmadığı belirtildi.

BEKLENTİLERİ FAZLA BULUNDU

Sırp golcünün, ilk 11 garantisi olmasa bile Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeye devam etmek istediği ancak Barcelona, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi ekiplerin, Vlahovic'in beklentilerini fazla bulduğu belirtildi.

JUVENTUS TAKİPTE
SON TEKLİF 8 MİLYON EURO

Juventus da Vlahovic ile ilgili süreci yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'e son olarak bonuslar dahil 8 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

Vlahovic'in geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği ve düşünmeye devam ettiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sırp golcü, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

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