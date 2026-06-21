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Liverpool'dan Diomande için yeni hamle!

Liverpool, Yan Diomande için 100 milyon euronun üzerinde yeni bir teklif yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Liverpool'dan Diomande için yeni hamle!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, RB Leipzig'in genç yıldızı Yan Diomande için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmalarına hız veren İngiliz devi, Diomande için yaptığı ilk 100 milyon euroluk tekliften sonuç alamadı.

Alman ekibi RB Leipzig'in bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncuyu en az bir sezon daha takımda tutmak istediği belirtildi.

Öte yandan Yan Diomande'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Genç futbolcunun kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği ve bu yaz transfer döneminde Leipzig'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Liverpool'un, RB Leipzig'i ikna edebilmek adına kısa süre içerisinde yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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