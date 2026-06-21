Galatasaray'dan yakın takip: Ümit Akdağ

Sezon boyunca Alanyaspor formasıyla başarılı bir görüntü çizen Ümit Akdağ, Galatasaray'ın listesinde bulunuyor.
Yerli transferine ağırlık veren sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümit, sol stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da yakından takip ettiği genç savunmacı için çalışmalar yapılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Yerli transferine ağırlık veren sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümit, sol stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da yakından takip ettiği genç savunmacı için çalışmalar yapılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 3 asist yaptı.