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Galatasaray'da Sacha Boey kararı

Bonservisi Alman ekibi Bayern Münih'te bulunan Sacha Boey, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 13:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Sacha Boey kararı
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15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu sarı-kırmızılılar kullanmak istemezken yeniden kiralanma ihtimali ise açık tutuluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'da yayın yapan Kicker ise, Bayern Münih'in Boey ile yollarını kesin olarak ayıracağını ve en güçlü adayın G.Saray olduğunu yazdı. 

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