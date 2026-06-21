15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu sarı-kırmızılılar kullanmak istemezken yeniden kiralanma ihtimali ise açık tutuluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'da yayın yapan Kicker ise, Bayern Münih'in Boey ile yollarını kesin olarak ayıracağını ve en güçlü adayın G.Saray olduğunu yazdı.
Galatasaray'da Sacha Boey kararı
Bonservisi Alman ekibi Bayern Münih'te bulunan Sacha Boey, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamladı.
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Galatasaray
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