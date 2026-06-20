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Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdı

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 22:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdı
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Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz." denildi.



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