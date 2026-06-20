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Trabzonspor'dan Shomurodov yoklaması

Trabzonspor, Başakşehir'de forma giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov'un şartlarını sordu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 13:14 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 13:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Shomurodov yoklaması
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Başakşehir'in İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği ve geride kalan sezon Onuachu ile gol krallığını paylaşan 30 yaşındaki forvet için İstanbul ekibine şartları sordu.

Gelen bilgilere göre Başakşehir'in Özbek yıldız için 15 milyon euro talebinde bulunduğu belirtildi.  

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