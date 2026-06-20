Trabzonspor'dan Shomurodov yoklaması

Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir'de forma giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov'u da gündemine aldı.
Başakşehir'in İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği ve geride kalan sezon Onuachu ile gol krallığını paylaşan 30 yaşındaki forvet için İstanbul ekibine şartları sordu.
Gelen bilgilere göre Başakşehir'in Özbek yıldız için 15 milyon euro talebinde bulunduğu belirtildi.
Başakşehir'in İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği ve geride kalan sezon Onuachu ile gol krallığını paylaşan 30 yaşındaki forvet için İstanbul ekibine şartları sordu.
Gelen bilgilere göre Başakşehir'in Özbek yıldız için 15 milyon euro talebinde bulunduğu belirtildi.