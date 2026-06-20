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Samsunspor'dan çocuklara özel şenlik

Samsunspor Kulübü, 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yaz Şenliği'nde çocukları ve ailelerini Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 16:16 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan çocuklara özel şenlik
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Samsunspor Kulübü, 60. yıl etkinlikleri kapsamında Yaz Şenliği düzenledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nuri Asan Tesisleri'ndeki şenlikte çocuklar ve aileleri için Türk bayrağı dağıtımı, pickleball etkinliği, capoeira ve bando gösterisi, yüz boyama aktivitesi, halat çekme yarışması, sahne performansı, sponsor aktivasyonları, tesis gezisi ve çeşitli ikramlar gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

"BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI SAMSUNSPORLUDUR"

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus, basın mensuplarına, "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" sloganıyla bu yıl ilk kez yaz şenliği düzenlediklerini söyledi.

Kulübün 60. yıl etkinliklerinin finalini çocuklarla yapmak istediklerini dile getiren Carus, "Çocuklarla kurulacak güçlü bağ, Samsunspor'un yarınlarını şekillendirecek. Bundan sonra kulübümüzün çocuklara yönelik sosyal ve sportif projeleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Carus, çocukları spor ve Samsunspor kültürüyle tanıştırarak aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

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