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Rusya'dan Felipe Augusto iddiası

Felipe Augusto'nun yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 13:04
Fotoğraf: AA
Rusya'dan Felipe Augusto iddiası
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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Felipe Augusto ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rusya basınında yer alan haberlerde, Zenit'in Brezilyalı golcünün transferi için Trabzonspor ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

Haberlerde Zenit'in Trabzonspor'a yaptığı teklifin 18 milyon euro sabit bedel ve bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edildi. Bazı haberlerde ise bordo-mavili kulübün 22 yaşındaki forvetin sonraki satışından pay talebinde bulunduğu aktarıldı.

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Felipe Augusto'nun Zenit'ten yıllık yaklaşık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanacağı belirtildi. 22 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 2031 yılına kadar devam edeceği de öne sürüldü. 

 

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