Fiorentina'dan Noa Lang hamlesi

Teknik direktörlük görevine Fabio Grosso'yu getiren Fiorentina, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NOA LANG HAMLESİ
İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek istiyor. Fiorentina, bu doğrultuda tanıdık bir isme yöneldi.
La Nazione'de yer alan habere göre, Fiorentina, Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang ile ilgileniyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Fiorentina, Hollandalı futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki İtalyan ekibinin transfer için görüşmelere devam ettiği belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
27 yaşındaki Noa Lang, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek istiyor. Fiorentina, bu doğrultuda tanıdık bir isme yöneldi.
La Nazione'de yer alan habere göre, Fiorentina, Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang ile ilgileniyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Fiorentina, Hollandalı futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki İtalyan ekibinin transfer için görüşmelere devam ettiği belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
27 yaşındaki Noa Lang, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.