Trabzonspor peşinde: Julian Brandt!

Trabzonspor ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerin, Borussia Dortmund forması giyen 10 numara Julian Brandt'ı listesine aldığı öne sürüldü.
Alman ekibiyle sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Karadeniz devinin gündemindeki isimlerden biri olduğu belirtildi.
GEÇEN SEZON 15 GOLLÜK KATKI
Geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 41 resmi maça çıkan Brandt, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Alman basını, 1.85 boyundaki oyuncunun sözleşme durumunun Trabzonspor'un transfer planlamasında önemli bir etken olarak değerlendirildiğini ifade etti.
10 numaranın yanı sıra iki kanatta da görev yapabilen Brandt, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı yazılmıştı.
Alman ekibiyle sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Karadeniz devinin gündemindeki isimlerden biri olduğu belirtildi.
GEÇEN SEZON 15 GOLLÜK KATKI
Geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 41 resmi maça çıkan Brandt, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Alman basını, 1.85 boyundaki oyuncunun sözleşme durumunun Trabzonspor'un transfer planlamasında önemli bir etken olarak değerlendirildiğini ifade etti.
10 numaranın yanı sıra iki kanatta da görev yapabilen Brandt, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı yazılmıştı.