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Dusan Alimpijevic: "Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımının sezon boyunca ortaya koyduğu performanstan gurur duyduğunu belirten Alimpijevic, Beşiktaş'ın son yıllardaki yükselişine dikkat çekti.

"BİRKAÇ YIL ÖNCE HAYAL EDEMEYECEĞİM BİR YERDEYDİK"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Birkaç yıl önce buraya geldiğimde hayal edemeyeceğim bir yerdeydik. Şimdi ise Türk basketbolunun zirvesine geldik. Tüm kulvarlarda final oynadık ve en iyi kulüplerden biri haline geldik." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ ÇOK ÖZEL"

Taraftarlara da özel bir parantez açan Alimpijevic, "Bu taraftarlar çok özel. Açıkçası üç günde iki kez bu kadar salonun dolacağını düşünmüyordum. Yine geldiler ve yine her şeylerini verdiler. Bizi desteklediler. Bu, Beşiktaş ailesinin ne kadar iyi temsil edildiğinin bir göstergesi." dedi.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ İLE GURUR DUYUYORUM"

Oyuncularının fedakârlıklarına vurgu yapan başarılı antrenör, "Tüm oyuncularımla kalbimden gurur duyuyorum. Bugün tüm risklere rağmen sakat sakat oynayan 4 oyuncuma ayrıca tebrikler. Hepsi ile gurur duyuyorum." sözleriyle takımını övdü.

"SARUNAS'I ÇOK SEVİYORUM"

Alimpijevic, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederek, "Sarunas'ı çok seviyorum. Bence Avrupa'daki en iyi koç. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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