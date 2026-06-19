19 Haziran
ABD-Avustralya
2-052'
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
2-271'
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
2-073'
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
0-074'
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
0-173'
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
1-158'

Milli yüzücülerden Comen Kupası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden 2026 Comen Kupası'nda milli yüzücüler, bir Türkiye rekorunun da geldiği organizasyonda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 23:01 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yüzücülerden Comen Kupası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya
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Milli yüzücüler, Sırbistan'da düzenlenen 2026 Comen Kupası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden organizasyonda milli yüzücülerden Kuzey Set, erkekler 400 metre karışıkta 4.27.67'lik derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Organizasyonda ay-yıldızlı yüzücülerden Deniz Kaan Eryol, erkekler 200 metre sırtüstü yarışında 2.04.22'lik derecesiyle altın, Alara Gökalp ise kadınlar 400 metre serbest yarışında 4.17.80'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sarp Barkın Hasay, Emir Bartu Özcan, Ayşe Nazlı Sönmez ve Damla Maviler'den oluşan 4x50 metre karışık bayrak takımı da 1.48.63'lük derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

2026 Comen Kupası, 21 Haziran'da sona erecek.

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