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Çin, Fransa'ya set vermeden kazandı!

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Çin, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 18:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çin, Fransa'ya set vermeden kazandı!
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Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Çin, Fransa'yı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 VNL'de şu ana kadar Çin 5 galibiyet alırken Fransa 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Bernard Valentar (Slovenya)

Fransa: Selosse, Rotar, Elouga, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Fanguedou, Massuel, Stojiljkovic, Ndiaye, Schalk, Ratahiry Li, Jaegy)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Xie, Dong, Gong, Ni, Yuanyuan Wang)

Setler: 18-25, 17-25, 19-25

Süre: 80 dakika

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