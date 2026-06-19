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CANLI: Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 canlı yayınlanıyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

CANLI TAKİP: (4.ÇEYREK)

BEŞİKTAŞ GAİN: 68

FENERBAHÇE BEKO: 65

1.Çeyrek: 20-16

2. Çeyrek: 45-40

3.Çeyrek: 60-56

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