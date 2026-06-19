Dolan: 'Knicks kadrosunu korumak isteriz ama ikinci apron üzerine çıkmayacağız'

New York Knicks sahibi James Dolan, WFAN ve SNY'de yayınlanan The Carton Show programına konuk oldu ve takımının 2026 NBA şampiyonluğunu kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Program sırasında Dolan'a, Knicks'in mevcut kadroyu koruyarak bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verip vermeyeceği soruldu.
Deneyimli yönetici, kadroyu mümkün olduğunca korumak istediklerini ancak maaş sınırı kurallarının bazı noktalarda kendilerini kısıtlayacağını söyledi.
"Eğer bütün takımı olduğu gibi geri getirebilsek, neden istemeyelim ki?" diyen Dolan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak bunu yapıp yapamayacağımızı bilmiyorum. Esneklik göstermeye hazırız fakat NBA'de öyle bazı şeyler var ki onları yapmak intihar etmekle eşdeğer olur ve biz bunu yapmayacağız."
Dolan özellikle lüks vergi sistemindeki ikinci apron sınırına dikkat çekti.
"Bunlardan biri ikinci apron. İkinci apronun üzerine çıkamayız. Ancak bu konu (Basketbol Operasyonları Başkanı) Leon Rose'a bağlı. Ben ona ne kadar büyük bir çek yazabileceğimi söylüyorum. Mümkün olan en büyük çeki yazarım ama ikinci apronun üzerine çıkacak bir çek yazamam."
Knicks'in ilk beşinde yer alan tüm oyuncuların gelecek sezon için sözleşmeleri devam ediyor.
Ancak takımın önemli rotasyon parçalarından Mitchell Robinson ve Landry Shamet sınırsız serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Lig genelinde Robinson'ın ciddi ilgi görmesi beklenirken, pivot oyuncunun yıllık yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki vergi mükellefi olmayan orta seviye istisna (Non-Taxpayer Mid-Level Exception) seviyesinde teklifler alabileceği belirtiliyor.
Shamet'in ise geçen sezon oynadığı veteran minimum kontratın üzerinde teklifler elde etmesi bekleniyor.
Öte yandan New York ekibi, sezon dışı döneme girerken ikinci apron sınırının yaklaşık 10 milyon dolar altında bulunuyor.
Robinson ve Shamet'in yeniden imzalanmasının yanı sıra Jordan Clarkson, Jeremy Sochan, Mohamed Diawara ve Ariel Hukporti gibi isimlerin de kadroda tutulması halinde Knicks'in ikinci apron sınırını önemli ölçüde aşacağı ifade ediliyor.
Deneyimli yönetici, kadroyu mümkün olduğunca korumak istediklerini ancak maaş sınırı kurallarının bazı noktalarda kendilerini kısıtlayacağını söyledi.
"Eğer bütün takımı olduğu gibi geri getirebilsek, neden istemeyelim ki?" diyen Dolan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak bunu yapıp yapamayacağımızı bilmiyorum. Esneklik göstermeye hazırız fakat NBA'de öyle bazı şeyler var ki onları yapmak intihar etmekle eşdeğer olur ve biz bunu yapmayacağız."
Dolan özellikle lüks vergi sistemindeki ikinci apron sınırına dikkat çekti.
"Bunlardan biri ikinci apron. İkinci apronun üzerine çıkamayız. Ancak bu konu (Basketbol Operasyonları Başkanı) Leon Rose'a bağlı. Ben ona ne kadar büyük bir çek yazabileceğimi söylüyorum. Mümkün olan en büyük çeki yazarım ama ikinci apronun üzerine çıkacak bir çek yazamam."
Knicks'in ilk beşinde yer alan tüm oyuncuların gelecek sezon için sözleşmeleri devam ediyor.
Ancak takımın önemli rotasyon parçalarından Mitchell Robinson ve Landry Shamet sınırsız serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Lig genelinde Robinson'ın ciddi ilgi görmesi beklenirken, pivot oyuncunun yıllık yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki vergi mükellefi olmayan orta seviye istisna (Non-Taxpayer Mid-Level Exception) seviyesinde teklifler alabileceği belirtiliyor.
Shamet'in ise geçen sezon oynadığı veteran minimum kontratın üzerinde teklifler elde etmesi bekleniyor.
Öte yandan New York ekibi, sezon dışı döneme girerken ikinci apron sınırının yaklaşık 10 milyon dolar altında bulunuyor.
Robinson ve Shamet'in yeniden imzalanmasının yanı sıra Jordan Clarkson, Jeremy Sochan, Mohamed Diawara ve Ariel Hukporti gibi isimlerin de kadroda tutulması halinde Knicks'in ikinci apron sınırını önemli ölçüde aşacağı ifade ediliyor.