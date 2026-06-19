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Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı

PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 17:05 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı
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Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.

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