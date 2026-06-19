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Roma'dan Zeki Çelik kararı!

A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Zeki Çelik, Roma ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Roma'dan Zeki Çelik kararı!
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zeki Çelik ile yola devam etme kararı aldı.
YENİ SÖZLEŞME YOLDA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano, Roma'nın Zeki Çelik'e sunduğu yeni kontrat teklifinin ardından görüşmelerde önemli aşama kaydedildiğini duyurdu. Milli futbolcunun kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

VAZGEÇİLMEZ İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Geride kalan sezonda Roma formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyan Zeki Çelik, teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

31'i ilk 11 olmak üzere toplam 45 resmi maçta görev alan milli futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

MİLLİ TAKIMIN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN

A Milli Takım'ın uzun yıllardır önemli parçalarından biri olan Zeki Çelik, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 5 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı formayla Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız olan Avustralya maçında 81 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY İDDİALARI 

Zeki Çelik, transfer döneminde Galatasaray iddialarıyla da gündeme gelmişti.

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