İsmail Kartal'ın tercihi: Sörloth!

Daha önce Serhou Guirassy ile transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte rotasını Alexander Sörloth'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın isteği üzerine rotasını Guirassy'den Sörloth'a çevirdi.
JUVENTUS PAZARLIKTAN ÇEKİLDİ
Daha önce Sörloth ile görüşen ve yıllık 4 milyon Euro maaş teklifi karşılığında 'evet' cevabını alan Juventus ise henüz Atletico Madrid ile anlaşamadı.
Sörloth için 40 milyon Euro talebini çok bulan Juventus, pazarlıktan çekildi.
GUIRASSY İLE AYNI PARA
Fenerbahçe ise Guirassy için istenen 35+5 milyon Euro bedelini Sörloth için verilip verilmeyeceğini değerlendirecek.
PERFORMANSI
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Alexander Sörloth, geride kalan sezonda La Liga'da çıktığı 35 maçta 13 gol kaydetti. Norveçli futbolcu bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de görev aldı.
JUVENTUS PAZARLIKTAN ÇEKİLDİ
Daha önce Sörloth ile görüşen ve yıllık 4 milyon Euro maaş teklifi karşılığında 'evet' cevabını alan Juventus ise henüz Atletico Madrid ile anlaşamadı.
Sörloth için 40 milyon Euro talebini çok bulan Juventus, pazarlıktan çekildi.
GUIRASSY İLE AYNI PARA
Fenerbahçe ise Guirassy için istenen 35+5 milyon Euro bedelini Sörloth için verilip verilmeyeceğini değerlendirecek.
PERFORMANSI
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Alexander Sörloth, geride kalan sezonda La Liga'da çıktığı 35 maçta 13 gol kaydetti. Norveçli futbolcu bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de görev aldı.