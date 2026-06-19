EuroLeague'den Beşiktaş için karar toplantısı!

EuroLeague'de 2026-27 sezonu öncesi Beşiktaş için kritik oylamanın 26 Haziran'da yapılacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AS Monaco'nun organizasyondan geçici olarak ayrılma planı yaptığı, boşalabilecek kontenjan için ise Beşiktaş'ın güçlü adaylar arasında öne çıktığı belirtildi.
Litvanya'dan BasketNews'in haberine göre EuroLeague hissedarları, Monaco'nun olası ayrılığı sonrası sadece yeni bir takım davet etmeyi değil, ligin formatını değiştirmeyi de masaya yatıracak.
MONACO'NUN EUROLEAGUE PLANI
Son beş sezondur EuroLeague'de mücadele eden Monaco, organizasyona EuroCup başarısıyla dahil olmuş ve kısa sürede Avrupa basketbolunun iddialı projelerinden biri haline gelmişti. Ancak Fransız temsilcisinin, 2026-27 sezonunda EuroLeague'den geçici olarak çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü. Monaco'nun uzun vadeli hedefinin ise EuroLeague'e kalıcı lisans sahibi bir kulüp olarak geri dönmek olduğu ifade edildi.
Kulübün bu süreçte hem ekonomik yapısını güçlendirmeyi hem de yönetim ve sponsorluk tarafındaki geçiş sürecini tamamlamayı hedeflediği kaydedildi. Monaco'nun, ilerleyen dönemde EuroLeague'in 24 takıma genişleme ihtimaline göre pozisyon almak istediği de aktarıldı.
BEŞİKTAŞ İÇİN WILDCARD İHTİMALİ
Monaco'nun ayrılığı kesinleşirse EuroLeague'in boşalacak yeri 'wildcard' davetiyle doldurması gündeme gelebilir.
Haberde, EuroLeague çevrelerinde Beşiktaş'ın bu davet için en güçlü adaylardan biri olarak görüldüğü belirtildi. Siyah-beyazlıların EuroCup'ta finale yükselmesi ve Türkiye Ligi finalinde Fenerbahçe ile mücadele etmesi, kulübün elini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.
Beşiktaş'ın son dönemde ortaya koyduğu sportif çıkış, EuroLeague yönetiminin dikkatini çeken başlıklardan biri oldu.
19 TAKIMLI SEZON MASADA
Öte yandan EuroLeague'de farklı bir senaryo daha tartışılıyor. Monaco'nun ayrılması halinde yerine yeni bir takım alınmadan 2026-27 sezonunun 19 takımla oynanması ihtimali gündeme geldi. Bu formatın kabul edilmesi halinde her maç haftasında bir takım maç yapmadan geçecek. Böylece kulüpler sezon içinde ekstra dinlenme fırsatı bulacak.
Ayrıca normal sezonda bir takımın oynayacağı maç sayısı 38'den 36'ya düşecek. Son yıllarda oyuncular, koçlar ve yöneticiler tarafından sık sık dile getirilen yoğun fikstür sorunu nedeniyle bu modelin geçici bir çözüm olarak değerlendirildiği ifade edildi.
KARAR 26 HAZİRAN'DA
EuroLeague'in 20 takımla devam edip etmeyeceği, Beşiktaş'ın organizasyona dahil olup olmayacağı ya da 19 takımlı formatın uygulanıp uygulanmayacağı 26 Haziran'da yapılacak EuroLeague Board toplantısında ele alınacak.
EuroLeague'de alınacak karar, hem organizasyonun gelecek sezon yapısını hem de Beşiktaş'ın Avrupa basketbolundaki konumunu doğrudan etkileyecek.
Litvanya'dan BasketNews'in haberine göre EuroLeague hissedarları, Monaco'nun olası ayrılığı sonrası sadece yeni bir takım davet etmeyi değil, ligin formatını değiştirmeyi de masaya yatıracak.
MONACO'NUN EUROLEAGUE PLANI
Son beş sezondur EuroLeague'de mücadele eden Monaco, organizasyona EuroCup başarısıyla dahil olmuş ve kısa sürede Avrupa basketbolunun iddialı projelerinden biri haline gelmişti. Ancak Fransız temsilcisinin, 2026-27 sezonunda EuroLeague'den geçici olarak çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü. Monaco'nun uzun vadeli hedefinin ise EuroLeague'e kalıcı lisans sahibi bir kulüp olarak geri dönmek olduğu ifade edildi.
Kulübün bu süreçte hem ekonomik yapısını güçlendirmeyi hem de yönetim ve sponsorluk tarafındaki geçiş sürecini tamamlamayı hedeflediği kaydedildi. Monaco'nun, ilerleyen dönemde EuroLeague'in 24 takıma genişleme ihtimaline göre pozisyon almak istediği de aktarıldı.
BEŞİKTAŞ İÇİN WILDCARD İHTİMALİ
Monaco'nun ayrılığı kesinleşirse EuroLeague'in boşalacak yeri 'wildcard' davetiyle doldurması gündeme gelebilir.
Haberde, EuroLeague çevrelerinde Beşiktaş'ın bu davet için en güçlü adaylardan biri olarak görüldüğü belirtildi. Siyah-beyazlıların EuroCup'ta finale yükselmesi ve Türkiye Ligi finalinde Fenerbahçe ile mücadele etmesi, kulübün elini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.
Beşiktaş'ın son dönemde ortaya koyduğu sportif çıkış, EuroLeague yönetiminin dikkatini çeken başlıklardan biri oldu.
19 TAKIMLI SEZON MASADA
Öte yandan EuroLeague'de farklı bir senaryo daha tartışılıyor. Monaco'nun ayrılması halinde yerine yeni bir takım alınmadan 2026-27 sezonunun 19 takımla oynanması ihtimali gündeme geldi. Bu formatın kabul edilmesi halinde her maç haftasında bir takım maç yapmadan geçecek. Böylece kulüpler sezon içinde ekstra dinlenme fırsatı bulacak.
Ayrıca normal sezonda bir takımın oynayacağı maç sayısı 38'den 36'ya düşecek. Son yıllarda oyuncular, koçlar ve yöneticiler tarafından sık sık dile getirilen yoğun fikstür sorunu nedeniyle bu modelin geçici bir çözüm olarak değerlendirildiği ifade edildi.
KARAR 26 HAZİRAN'DA
EuroLeague'in 20 takımla devam edip etmeyeceği, Beşiktaş'ın organizasyona dahil olup olmayacağı ya da 19 takımlı formatın uygulanıp uygulanmayacağı 26 Haziran'da yapılacak EuroLeague Board toplantısında ele alınacak.
EuroLeague'de alınacak karar, hem organizasyonun gelecek sezon yapısını hem de Beşiktaş'ın Avrupa basketbolundaki konumunu doğrudan etkileyecek.