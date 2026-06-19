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Celtics, Giannis takası sürecinden "rahatsız olmaya başladı"

Boston Celtics'in, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu takas yoluyla kadrosuna katma ihtimali etrafında şekillenen süreçten giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Celtics, Giannis takası sürecinden 'rahatsız olmaya başladı'
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Boston Celtics'in, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu takas yoluyla kadrosuna katma ihtimali etrafında şekillenen süreçten giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The People's Insider'dan Jake Fischer'ın haberine göre Celtics yönetimi, özellikle Jaylen Brown'ın olası bir takasta Milwaukee'ye gönderileceğine yönelik haber ve söylentilerden yorulmuş durumda.

Haberde Boston cephesinin bu süreçten dolayı "bıkkınlık" yaşamaya başladığı ifade edildi.

Kaynaklar ayrıca Brown'ın üçüncü bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların şu aşamada erken ve gerçekçi olmayan senaryolar olduğunu belirtiyor.

Hafta içerisinde çıkan haberlerde, Antetokounmpo'nun Boston'a takas edilmesi halinde Celtics ile yeni bir sözleşme uzatmasına imza atmaya hazır olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Atlanta Hawks'ın Jaylen Brown ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı yönünde çeşitli söylentiler bulunuyor.

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