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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzon'da 6 Temmuz'da toplanacak bordo-mavililer, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 6 Temmuz Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili ekip, Trabzon etabını tamamladıktan sonra kampın ikinci etabı için Avusturya'ya gidecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.

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