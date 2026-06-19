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Hawks, 8. sıradaki Draft hakkı için takas seçeneklerini değerlendiriyor

Atlanta Hawks'ın, 2026 NBA Draftı'ndaki 8. sıra seçimiyle ilgili olarak hem yukarı çıkma hem de aşağı inme senaryolarını aktif şekilde değerlendirdiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hawks, 8. sıradaki Draft hakkı için takas seçeneklerini değerlendiriyor
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Atlanta Hawks'ın, 2026 NBA Draftı'ndaki 8. sıra seçimiyle ilgili olarak hem yukarı çıkma hem de aşağı inme senaryolarını aktif şekilde değerlendirdiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kaynaklara göre Atlanta yönetimi farklı takas seçeneklerini incelese de mevcut pozisyonunda kalarak hedeflediği oyuncuyu seçme ihtimalini de masada tutuyor.

Hawks'ın ciddi şekilde değerlendirdiği isimlerden birinin guard pozisyonunda oynayan Kingston Flemings olduğu belirtildi.

Draft sürecine yakın kaynaklar, Flemings'in ilk 10 sıranın dışına düşmesinin beklenmediğini ifade ediyor.

Atlanta'nın ayrıca veteran oyun kurucu C.J. McCollum'ı takımda tutmayı planladığı aktarılıyor.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Hawks, genç bir guardı acele etmeden geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda ona ikinci beşin liderliğini yapabileceği erken fırsatlar da sunabilecek.

Flemings'in sahip olduğu hız ve potaya gitme becerisinin, kadrosunda Jalen Johnson ve Jonathan Kuminga gibi atletik oyuncular bulunan Hawks'a önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Atlanta'nın özellikle potaya yönelmeyi seven, atletik ve tempolu bir guard ihtiyacı olduğu belirtilirken, Flemings'in C.J. McCollum, Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker ile birlikte uyumlu bir yapı oluşturabileceği ifade edildi.

Hawks, 8. sıra draft hakkını geçtiğimiz yıl New Orleans Pelicans ile yaptığı takas sonucunda elde etmişti.

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