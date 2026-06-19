19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Nuggets, Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna katmak istiyor

Denver Nuggets'ın serbest oyuncu piyasasında tecrübeli kanat oyuncusu Bogdan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nuggets, Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna katmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Denver Nuggets'ın serbest oyuncu piyasasında tecrübeli kanat oyuncusu Bogdan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Meridian Sport'tan Dorde Matic'in haberine göre Nuggets yönetimi, Sırp yıldızı kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

Bogdanovic'in mevcut takımı Los Angeles Clippers'ın oyuncu üzerindeki 16 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmasının beklenmediği ifade edildi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Denver'ın, Bogdanovic'i özellikle vatandaşı Nikola Jokic ile aynı takımda oynatmak istediği belirtiliyor.

İki oyuncunun yıllardır Sırbistan Milli Takımı'nda birlikte forma giymesi nedeniyle güçlü bir arkadaşlık ilişkisine sahip olduğu ifade edildi.

Bogdanovic geçen sezon sakatlıklarla mücadele ettiği için beklentilerin oldukça altında kalmış ve sezonu büyük ölçüde kayıp bir yıl olarak geçirmişti.

Buna rağmen deneyimli oyuncu kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

2.01 metre boyundaki kanat oyuncusu kariyerinde maç başına 14 sayı ortalaması yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38'in üzerinde isabet oranıyla şut kullandı.

Nuggets'ın, Jokic'in etrafındaki dış şut tehdidini artırmak ve rotasyona tecrübeli bir skor opsiyonu eklemek amacıyla Bogdanovic'i önemli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtiliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.