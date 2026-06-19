19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Antalyaspor AŞ Başkanlığına Mustafa Ergün seçildi

Antalyaspor AŞ'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Antalyaspor AŞ Başkanlığına Mustafa Ergün seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Antalyaspor AŞ'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antalyaspor AŞ'nin genel kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında yapılan seçimde Mustafa Ergün dahil 13 kişilik yönetim kurulu listesi, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Görevini devreden başkan Rıza Perçin, göreve geldiklerinde kulübün ekonomik ve sportif açıdan önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Transfer engellerinin kaldırılması için yaklaşık 8 milyon avroluk ödeme yaptıklarını anlatan Perçin, futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlanmasını sağladıklarını ifade etti.

Kulübün yaklaşık 40 milyon avro borcu bulunduğunu kaydeden Perçin, yönetim olarak yeni borç oluşturmamaya çalıştıklarını ve futbolcuların alacaklarının ödenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

Başkanlığa seçilen Mustafa Ergün ise Antalyaspor'un tarih boyunca birçok kez zorlu dönemlerden geçtiğini ancak camianın kulübe olan bağlılığının hiçbir zaman sona ermediğini söyledi.

Başkan adayının çıkmaması üzerine sorumluluk üstlenerek göreve talip olduğunu anlatan Ergün, takımın yeniden Süper Lig'e yükseleceğine inandığını belirtti.

Kulübün mali durumuna ilişkin bilgi veren Ergün, son iki haftada yaklaşık 80 milyon lira ödeme yaptıklarını, önümüzdeki hafta ise en az 100 milyon liralık ödeme yükümlülüğü bulunduğunu bildirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.