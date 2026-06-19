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Çorum stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın stadı için karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 19:28
Fotoğraf: X.com
Çorum stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak
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Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı'nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çalışmalar öncesinde Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Arca Çorum FK'lı yetkililer incelemelerde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Çöl, Arca Çorum FK CEO'su Derya Hırka ve kulübün bazı yetkilileri Çorum Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundular.

İncelemelerle ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Stadyumumuzun mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sporun ve sporcunun yanında olmaya, tesislerimizi daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çorum Şehir Stadı'nın önümüzdeki günlerde bakıma alınacağı ve tespit edilen eksiklerin giderileceği belirtildi. (Çorum Haber)

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