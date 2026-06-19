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Galatasaray GAİN'in yeni teknik direktörü Şaban Uzun

Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray GAİN'in yeni teknik direktörü Şaban Uzun
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Galatasaray Kulübünde, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şaban Uzun'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.

Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.



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