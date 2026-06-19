Galatasaray GAİN'in yeni teknik direktörü Şaban Uzun

Galatasaray Kulübünde, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şaban Uzun'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.
Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.
Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.