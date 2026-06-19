19 Haziran
ABD-Avustralya
2-057'
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
2-276'
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
2-077'
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
0-078'
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
0-177'
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
1-162'

Almanya, Belçika'ya set vermeden kazandı!

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya, Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 22:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya, Belçika'ya set vermeden kazandı!
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Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya, Belçika'yı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 VNL'de Almanya, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet,4 mağlubiyet alırken Belçika, 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Radovic, Fransen, Van Sas (Rampelberg, Debouck, Demeyer, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Nestler, Kohn, Kindermann, Jatzko, Strubbe)

Setler: 20-25, 19-25, 21-25

Süre: 80 dakika

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