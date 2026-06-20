ABD, Avustralya'yı iki golle geçti ve son 32'yi garantiledi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında, A Milli Takımımızın gruplardaki son rakibi ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lümen Field'da oynanan mücadeleyi ABD, 2-0'lık skorla kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle geldi.





⚽Balogun ceza sahasına çok hızlı girdi. İçeriye çevirdiği topta Cameron Burgess topu kendi kalesine gönderdi.



🇺🇸ABD 1-0 Avustralya 🇦🇺#FIFAWorldCuppic.twitter.com/wGVnwGdWy7



— Sporx (@sporx) June 19, 2026

Bu sonucun ardından ABD, grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.Grubun son haftasında ABD, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.Müsabakanın ikinci yarısında iki ekip de rakip kalede etkili olmak istedi ancak gol bulamadı.Stat: Lumen FieldHakemler: Felix Zwayer, Robert Kempler, Christian Dietz (Almanya)ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, McKennie (Dk. 90+6 Reyna), Tillman, Dest (Dk. 80 Scally), Adams, Robinson (Dk. 80 Trusty), Pepi (Dk. 74 Berhalter), Balogun (Dk. 90+6 Wright)Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Dk. 46 Geria), Bos, Leckie (DK. 61 Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (Dk. 78 Irvine), Velupillay (Dk. 46 Metcalfe), Toure (Dk. 46 Irankunda)Goller: Dk. 11 Burgess (Kendi kalesine), Dk. 44 Freeman (ABD)Sarı kartlar: Dk. 16 Bos, Dk. 32 Circati, Dk. 89 Souttar, Dk. 89 Italiano (Avustralya), Dk. 56 Robinson, Dk. 89 Balogun, Dk. 90+3 Richards (ABD)