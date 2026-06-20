ABD, Avustralya'yı iki golle geçti ve son 32'yi garantiledi
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında, A Milli Takımımızın gruplardaki son rakibi ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.
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Lümen Field'da oynanan mücadeleyi ABD, 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle geldi.
⚽Balogun ceza sahasına çok hızlı girdi. İçeriye çevirdiği topta Cameron Burgess topu kendi kalesine gönderdi.
🇺🇸ABD 1-0 Avustralya 🇦🇺#FIFAWorldCuppic.twitter.com/wGVnwGdWy7
— Sporx (@sporx) June 19, 2026
Bu sonucun ardından ABD, grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.
⚽ABD, Alexander Freeman'ın attığı golle ilk yarının son anlarında farkı 2'ye çıkardı.
🇺🇸ABD 2-0 Avustralya 🇦🇺#FIFAWorldCuppic.twitter.com/DVMDMg5y5O https://t.co/HOdBvEx180
— Sporx (@sporx) June 19, 2026
Grubun son haftasında ABD, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Lumen Field Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan ABD, 11. dakikada öne geçti. Ream'in pasında solda topla buluşan Balogun'un ceza sahasına girip yerden ortasında Burgess ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
Avustralya'nın geriye düştükten sonraki hücumlarında ABD savunması gole izin vermezken 44. dakikada ABD farkı 2'ye çıkardı. Cieza yayı önünde topla buluşan Dest'in sert vuruşunda savunmadan seken top kale sahası önündeki Freeman'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt uyarısına karşın VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı: 2-0.
Müsabakanın ikinci yarısında iki ekip de rakip kalede etkili olmak istedi ancak gol bulamadı.
Stat: Lumen Field
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempler, Christian Dietz (Almanya)
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, McKennie (Dk. 90+6 Reyna), Tillman, Dest (Dk. 80 Scally), Adams, Robinson (Dk. 80 Trusty), Pepi (Dk. 74 Berhalter), Balogun (Dk. 90+6 Wright)
Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Dk. 46 Geria), Bos, Leckie (DK. 61 Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (Dk. 78 Irvine), Velupillay (Dk. 46 Metcalfe), Toure (Dk. 46 Irankunda)
Goller: Dk. 11 Burgess (Kendi kalesine), Dk. 44 Freeman (ABD)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bos, Dk. 32 Circati, Dk. 89 Souttar, Dk. 89 Italiano (Avustralya), Dk. 56 Robinson, Dk. 89 Balogun, Dk. 90+3 Richards (ABD)
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|Avustralya
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|Türkiye
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|Paraguay
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|Güney Kore
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|İsviçre
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|Av.
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|Fas
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|1
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|3
|Brezilya
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|Haiti
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|3
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|Curacao
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|İsveç
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|1
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|2
|Japonya
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|0
|1
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|2
|2
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|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
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|Tunus
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|1
|1
|5
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|Takımlar
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|A
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|Av.
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|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
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|1
|3
|Belçika
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|0
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|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
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|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
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|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
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|3
|Senegal
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|1
|3
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|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Arjantin
|1
|1
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|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
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|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
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|1
|3
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|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Kolombiya
|1
|1
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|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
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|1
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|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
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|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
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|3
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|S
|Takımlar
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|Y
|Av.
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|İngiltere
|1
|1
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|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
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|1
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|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
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|0
|0
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|0
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|Hırvatistan
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|2
|4
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