Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

ABD, Avustralya'yı iki golle geçti ve son 32'yi garantiledi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 20 Haziran 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 00:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
ABD, Avustralya'yı iki golle geçti ve son 32'yi garantiledi
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında, A Milli Takımımızın gruplardaki son rakibi ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lümen Field'da oynanan mücadeleyi ABD, 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle geldi.

Bu sonucun ardından ABD, grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında ABD, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Lumen Field Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan ABD, 11. dakikada öne geçti. Ream'in pasında solda topla buluşan Balogun'un ceza sahasına girip yerden ortasında Burgess ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Avustralya'nın geriye düştükten sonraki hücumlarında ABD savunması gole izin vermezken 44. dakikada ABD farkı 2'ye çıkardı. Cieza yayı önünde topla buluşan Dest'in sert vuruşunda savunmadan seken top kale sahası önündeki Freeman'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt uyarısına karşın VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı: 2-0.

Müsabakanın ikinci yarısında iki ekip de rakip kalede etkili olmak istedi ancak gol bulamadı.

Stat: Lumen Field

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempler, Christian Dietz (Almanya)

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, McKennie (Dk. 90+6 Reyna), Tillman, Dest (Dk. 80 Scally), Adams, Robinson (Dk. 80 Trusty), Pepi (Dk. 74 Berhalter), Balogun (Dk. 90+6 Wright)

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Dk. 46 Geria), Bos, Leckie (DK. 61 Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (Dk. 78 Irvine), Velupillay (Dk. 46 Metcalfe), Toure (Dk. 46 Irankunda)

Goller: Dk. 11 Burgess (Kendi kalesine), Dk. 44 Freeman (ABD)

Sarı kartlar: Dk. 16 Bos, Dk. 32 Circati, Dk. 89 Souttar, Dk. 89 Italiano (Avustralya), Dk. 56 Robinson, Dk. 89 Balogun, Dk. 90+3 Richards (ABD)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Tuncay Şanlı
Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a destek!
ABD, Avustralya
ABD, Avustralya'yı iki golle geçti ve son 32'yi garantiledi
ABD
ABD'ye Christian Pulisic şoku!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda kriz! İran, FIFA'ya şikayet hazırlığında
Neuer
Neuer'den emeklilik açıklaması: "Bu son turnuvam"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
Sporx Anasayfasına Dön