Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a destek!

Tuncay Şanlı, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

calendar 20 Haziran 2026 00:27
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a destek!
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Milli eski futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, İstanbul'dan gelerek Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı bir restoran açılışında, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İLK MAÇTAN SONRA ÇOK FAZLA ELEŞTİRİ OLDU"

İlk maçtan sonra çok fazla eleştiri yapıldığını ifade eden Tuncay Şanlı, "2002'de bir üçüncülük var, sonrasında bir Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzel ve özel işler olmuştu. Bizim çocuklar cidden gereğini yapmıştı. Yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'na gittik. İlk maçtan sonra çok fazla eleştiri oldu. En çok üzülenler de onlar oldu aslında bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Onların ne kadar özel ve yetenekli olduklarını çok iyi biliyoruz, kendileri de biliyor. İlk maç bir kazaydı diyelim, sabah İnşallah onlar bir reaksiyon verecek, tepki verecekler. Dualarımız onlarla, hep yanlarındayız. Dediğim gibi, bu jenerasyonun uzun süre milli takımda çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Kendileriyle de sürekli konuşuyoruz, irtibat halindeyiz zaten. Sabahta inşallah kazanan taraf biz olacağız. Ama şu eleştirileri biraz aza indirmek gerekiyor, onları üzmememiz gerekiyor. Döndükten sonra zaten ne gerekiyorsa herkes söyler, söyleyebilir. Ama onlar bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Bizi hep gururlandırıyorlar, sabah da gururlandıracaklar diye düşünüyorum" dedi.

"GRUPTAN ÇIKTIKTAN SONRA İŞLER ÇOK FARKLI OLUR"

Şanlı konuşmasının devamında, "Gruptan çıktıktan sonra işler çok farklı olur. Önemli olan Paraguay'ı geçtikten sonra, ondan sonra Amerika maçına bakarız zaten. Ama önemli olan Paraguay maçı. Onu geçersek neler yapabileceğimizi, göreceğiz. Biz milli takım olarak katıldığımız her turnuvaya zaten renk katmışızdır, yine öyle olacak. İnşallah gruptan da çıkacağız. Ben 2002'de yoktum, 2003'teki Konfederasyon Kupası'nda vardım. Ama 2002'de hepimiz gururlandık tabii ki. Tabii ki farklı bir jenerasyon var, kıyaslamak bence çok yanlış olur. Şu anki futbol nasıl değişken bir oyunsa, oyuncu grubu da değişti; çok farklı oyun sistemleri de var. Bizim onlardan istediğimiz sadece mücadele. Onlar o mücadeleyi gösterdikten sonra zaten fazlasıyla yetenekliler" diye konuştu. 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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