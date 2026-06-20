Vozinha'nın ailesinde mutlu son!

2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha'nın günlerdir konuşulan vize krizi çözüme kavuştu. Bürokratik engelleri aşan anne Ana Candida Evora, pazar günkü Uruguay maçı öncesinde ABD'ye ulaştı.
20 Haziran 2026 01:32| Son Güncelleme Tarihi:20 Haziran 2026 01:41
2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en çok konuşulan insani hikayelerinden biri mutlu sonla noktalandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Vozinha'nın vize engeline takılan annesi Ana Candida Evora, resmi işlemlerinin hızlandırılmasının ardından nihayet ABD'ye ulaştı.
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ANNE EVORA BÜYÜK BULUŞMA İÇİN KAMP YERİNDE
İspanya ile oynanan tarihi 0-0'lık maçta oğlunun performansını vize sorunları nedeniyle tribünden izleyemeyen anne Evora, ABD Dışişleri Bakanlığı ve siyasi yetkililerin yürüttüğü yoğun diplomatik çalışmaların ardından vizesini aldı. Pazar günü Uruguay ile Miami'de oynanacak kritik D Grubu karşılaşması öncesinde takıma katılan Ana Candida Evora, turnuva heyecanını yerinde yaşama fırsatı bulacak.
ÜCRETLER RESMİ OLARAK KALDIRILDI
Yaşanan vize krizinin temelinde, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan ve bazı ülke vatandaşlarından 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat talep eden "Vize Teminat Pilot Programı" yer alıyordu. Kaleci Vozinha'nın bu yüksek maliyetleri zamanında karşılayamadıklarını sitemle dile getirmesinin ardından, ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio devreye girdi. Yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda, turnuva politikaları doğrultusunda anne için tüm mali yükümlülükler kaldırıldı ve acil seyahat planlaması organize edildi.
VOZINHA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR
40 yaş 12 günlükken sahaya çıkarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında eldivenleri giyen ve İspanya karşısında 7 kritik kurtarışla maça damga vuran Vozinha, sadece saha içinde değil saha dışında da küresel bir fenomene dönüştü. Turnuva başında 50 bin olan Instagram takipçi sayısı sadece üç gün içinde 12,6 milyon kişiye ulaşan tecrübeli kaleci, pazar günkü Uruguay mücadelesinde en büyük destekçisi olan annesinin tribündeki varlığıyla motivasyon tazeleyecek.
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