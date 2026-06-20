Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Vozinha'nın ailesinde mutlu son!

2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha'nın günlerdir konuşulan vize krizi çözüme kavuştu. Bürokratik engelleri aşan anne Ana Candida Evora, pazar günkü Uruguay maçı öncesinde ABD'ye ulaştı.

calendar 20 Haziran 2026 01:32 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 01:41
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Vozinha'nın ailesinde mutlu son!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en çok konuşulan insani hikayelerinden biri mutlu sonla noktalandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Vozinha'nın vize engeline takılan annesi Ana Candida Evora, resmi işlemlerinin hızlandırılmasının ardından nihayet ABD'ye ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANNE EVORA BÜYÜK BULUŞMA İÇİN KAMP YERİNDE

İspanya ile oynanan tarihi 0-0'lık maçta oğlunun performansını vize sorunları nedeniyle tribünden izleyemeyen anne Evora, ABD Dışişleri Bakanlığı ve siyasi yetkililerin yürüttüğü yoğun diplomatik çalışmaların ardından vizesini aldı. Pazar günü Uruguay ile Miami'de oynanacak kritik D Grubu karşılaşması öncesinde takıma katılan Ana Candida Evora, turnuva heyecanını yerinde yaşama fırsatı bulacak.

ÜCRETLER RESMİ OLARAK KALDIRILDI

Yaşanan vize krizinin temelinde, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan ve bazı ülke vatandaşlarından 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat talep eden "Vize Teminat Pilot Programı" yer alıyordu. Kaleci Vozinha'nın bu yüksek maliyetleri zamanında karşılayamadıklarını sitemle dile getirmesinin ardından, ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio devreye girdi. Yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda, turnuva politikaları doğrultusunda anne için tüm mali yükümlülükler kaldırıldı ve acil seyahat planlaması organize edildi.

VOZINHA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

40 yaş 12 günlükken sahaya çıkarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında eldivenleri giyen ve İspanya karşısında 7 kritik kurtarışla maça damga vuran Vozinha, sadece saha içinde değil saha dışında da küresel bir fenomene dönüştü. Turnuva başında 50 bin olan Instagram takipçi sayısı sadece üç gün içinde 12,6 milyon kişiye ulaşan tecrübeli kaleci, pazar günkü Uruguay mücadelesinde en büyük destekçisi olan annesinin tribündeki varlığıyla motivasyon tazeleyecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fas21102114
2İskoçya21011103
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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