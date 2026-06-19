Sarunas Jasikevicius: 'Beşiktaş'a şapka çıkarıyorum'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakipleri Beşiktaş'a övgü dolu sözler sarf etti.
"İNANILMAZ BİR KARAKTER ORTAYA KOYDU"
Litvanyalı çalıştırıcı, "Öncelikle rakibimiz hakkında konuşmam lazım. Beşiktaş'ın koçu ve oyuncuları, inanılmaz bir karakter ortaya koydu." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'A ŞAPKA ÇIKARIYORUM"
Karşılaşmanın atmosferine de değinen Jasikevicius, "İnanılmaz bir atmosferde oynadılar. Sahaya tek bir şey bile atılmadı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Beşiktaş'a şapka çıkarıyorum." dedi.
"İNANILMAZ BİR KARAKTER ORTAYA KOYDU"
Litvanyalı çalıştırıcı, "Öncelikle rakibimiz hakkında konuşmam lazım. Beşiktaş'ın koçu ve oyuncuları, inanılmaz bir karakter ortaya koydu." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'A ŞAPKA ÇIKARIYORUM"
Karşılaşmanın atmosferine de değinen Jasikevicius, "İnanılmaz bir atmosferde oynadılar. Sahaya tek bir şey bile atılmadı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Beşiktaş'a şapka çıkarıyorum." dedi.