19 Haziran
ABD-Avustralya
2-057'
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
2-276'
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
2-077'
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
0-078'
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
0-177'
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
1-162'

Ve şampiyon Fenerbahçe Beko...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup etti. Seride durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 22:42
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ve şampiyon Fenerbahçe Beko...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.



Derbinin ilk iki dakikasında taraflar skor üretemedi. İki takım da rakibine kolay basket şansı vermezken Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetiyle 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Takımlar bu çeyrekte üst üste dış atış isabetleri buldu. Fenerbahçe Beko karşısında hücumda topu iyi paylaşan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı 20-13, birinci periyodu da 20-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Jantunen ve Baldwin'in basketleriyle giren Fenerbahçe, 11. dakika biterken eşitliği (20-20) yakaladı. Bu periyotta oyun, düşük tempoda devam etti. Hücumlarda üst üste isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında Yiğit Arslan ile üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Farkı bir ara 11 sayıya (43-32) çıkaran siyah-beyazlılar, devreye 45-40 üstün girdi.

Serinin üçüncü maçına oranla savunmada ve ribauntlarda daha etkili oyun sergileyen Beşiktaş, 22. dakikada farkı yeniden 11 sayıya yükseltti: 51-40. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş önünde 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümde Thomas ve Dotson ile potaya giden siyah-beyazlılar, final periyoduna 4 sayılık (60-56) avantajla gitti.

Beşiktaş GAİN, son çeyreğe Dotson'ın peş peşe üç sayılık basketlerle girdi: 66-58. Savunmada kritik anlarda rakibini durduran siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle son 4 dakikaya 71-65 önde girdi. Horton-Tucker ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, oyuncunun pota altından kaydettiği basketle de 3 dakika kala farkı yeniden 2'ye (71-69) düşürdü. Son dakika içinde Yiğit Arslan'ın kaptırdığı topun ardından sarı-lacivertli ekip, 4 saniye kala Tarık Biberovic ile üç sayılık basketle skoru değiştirdi ve öne geçti: 75-77. Beşiktaş GAİN, son hücumu sayıyla sonuçlandıramadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleyi 77-75 kazanarak 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE, 13. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.

4 KUPANIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.

JASIKEVICIUS'UN FENERBAHÇE'DE 8, TOPLAMDA 20. ŞAMPİYONLUĞU

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.

87 MAÇTA 64 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA SON 5 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE BEKO

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen
2009-2010 Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Milangaz
2012-2013 Galatasaray Medical Park
2013-2014 Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Ülker
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2018-2019 Anadolu Efes
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Anadolu Efes
2021-2022 Fenerbahçe Beko
2022-2023 Anadolu Efes
2023-2024 Fenerbahçe Beko
2024-2025 Fenerbahçe Beko
2025-2026 Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 77-75 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin dördüncü ve son müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik ödülü verildi.

Fenerbahçe Beko'da teknik ekip ile basketbolculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.

Melih, büyük bir jest yaparak kariyerini sonlandıran Nando de Colo'yu yanına çağırdı ve iki oyuncu şampiyonluk kupasını beraber havaya kaldırdı.

Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

FİNAL SERİSİNİN MVP'Sİ WADE BALDWIN

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı.

ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş GAİN: Dotson 15, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Vitto Brown 10, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Morgan 1, Thomas 11

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Melli 4, Birch 3, James Metecan Birsen, Baldwin 21, De Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-16

Devre: 45-40

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 30.29 Morgan (Beşiktaş GAİN), 39.18 Jantunen (Fenerbahçe Beko)

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