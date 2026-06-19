Ve şampiyon Fenerbahçe Beko...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.
Derbinin ilk iki dakikasında taraflar skor üretemedi. İki takım da rakibine kolay basket şansı vermezken Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetiyle 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Takımlar bu çeyrekte üst üste dış atış isabetleri buldu. Fenerbahçe Beko karşısında hücumda topu iyi paylaşan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı 20-13, birinci periyodu da 20-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Jantunen ve Baldwin'in basketleriyle giren Fenerbahçe, 11. dakika biterken eşitliği (20-20) yakaladı. Bu periyotta oyun, düşük tempoda devam etti. Hücumlarda üst üste isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında Yiğit Arslan ile üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Farkı bir ara 11 sayıya (43-32) çıkaran siyah-beyazlılar, devreye 45-40 üstün girdi.
Serinin üçüncü maçına oranla savunmada ve ribauntlarda daha etkili oyun sergileyen Beşiktaş, 22. dakikada farkı yeniden 11 sayıya yükseltti: 51-40. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş önünde 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümde Thomas ve Dotson ile potaya giden siyah-beyazlılar, final periyoduna 4 sayılık (60-56) avantajla gitti.
Beşiktaş GAİN, son çeyreğe Dotson'ın peş peşe üç sayılık basketlerle girdi: 66-58. Savunmada kritik anlarda rakibini durduran siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle son 4 dakikaya 71-65 önde girdi. Horton-Tucker ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, oyuncunun pota altından kaydettiği basketle de 3 dakika kala farkı yeniden 2'ye (71-69) düşürdü. Son dakika içinde Yiğit Arslan'ın kaptırdığı topun ardından sarı-lacivertli ekip, 4 saniye kala Tarık Biberovic ile üç sayılık basketle skoru değiştirdi ve öne geçti: 75-77. Beşiktaş GAİN, son hücumu sayıyla sonuçlandıramadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleyi 77-75 kazanarak 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.
FENERBAHÇE, 13. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.
4 KUPANIN 3'ÜNÜ KAZANDI
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.
Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.
JASIKEVICIUS'UN FENERBAHÇE'DE 8, TOPLAMDA 20. ŞAMPİYONLUĞU
Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.
Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.
Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.
87 MAÇTA 64 GALİBİYET
Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.
Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İKİ TAKIM ARASINDA SON 5 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE BEKO
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.
Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.
ŞAMPİYONLAR
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 77-75 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin dördüncü ve son müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.
Seremonide ilk olarak Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik ödülü verildi.
Fenerbahçe Beko'da teknik ekip ile basketbolculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.
Melih, büyük bir jest yaparak kariyerini sonlandıran Nando de Colo'yu yanına çağırdı ve iki oyuncu şampiyonluk kupasını beraber havaya kaldırdı.
Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.
FİNAL SERİSİNİN MVP'Sİ WADE BALDWIN
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı.
ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
Beşiktaş GAİN: Dotson 15, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Vitto Brown 10, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Morgan 1, Thomas 11
Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Melli 4, Birch 3, James Metecan Birsen, Baldwin 21, De Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 20-16
Devre: 45-40
3. Periyot: 60-56
Beş faulle çıkanlar: 30.29 Morgan (Beşiktaş GAİN), 39.18 Jantunen (Fenerbahçe Beko)
Derbinin ilk iki dakikasında taraflar skor üretemedi. İki takım da rakibine kolay basket şansı vermezken Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetiyle 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Takımlar bu çeyrekte üst üste dış atış isabetleri buldu. Fenerbahçe Beko karşısında hücumda topu iyi paylaşan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı 20-13, birinci periyodu da 20-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Jantunen ve Baldwin'in basketleriyle giren Fenerbahçe, 11. dakika biterken eşitliği (20-20) yakaladı. Bu periyotta oyun, düşük tempoda devam etti. Hücumlarda üst üste isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında Yiğit Arslan ile üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Farkı bir ara 11 sayıya (43-32) çıkaran siyah-beyazlılar, devreye 45-40 üstün girdi.
Serinin üçüncü maçına oranla savunmada ve ribauntlarda daha etkili oyun sergileyen Beşiktaş, 22. dakikada farkı yeniden 11 sayıya yükseltti: 51-40. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş önünde 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümde Thomas ve Dotson ile potaya giden siyah-beyazlılar, final periyoduna 4 sayılık (60-56) avantajla gitti.
Beşiktaş GAİN, son çeyreğe Dotson'ın peş peşe üç sayılık basketlerle girdi: 66-58. Savunmada kritik anlarda rakibini durduran siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle son 4 dakikaya 71-65 önde girdi. Horton-Tucker ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, oyuncunun pota altından kaydettiği basketle de 3 dakika kala farkı yeniden 2'ye (71-69) düşürdü. Son dakika içinde Yiğit Arslan'ın kaptırdığı topun ardından sarı-lacivertli ekip, 4 saniye kala Tarık Biberovic ile üç sayılık basketle skoru değiştirdi ve öne geçti: 75-77. Beşiktaş GAİN, son hücumu sayıyla sonuçlandıramadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleyi 77-75 kazanarak 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.
FENERBAHÇE, 13. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.
4 KUPANIN 3'ÜNÜ KAZANDI
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.
Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.
JASIKEVICIUS'UN FENERBAHÇE'DE 8, TOPLAMDA 20. ŞAMPİYONLUĞU
Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.
Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.
Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.
87 MAÇTA 64 GALİBİYET
Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.
Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İKİ TAKIM ARASINDA SON 5 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE BEKO
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.
Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.
ŞAMPİYONLAR
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1966-1967
|Altınordu
|1967-1968
|İTÜ
|1968-1969
|Galatasaray
|1969-1970
|İTÜ
|1970-1971
|İTÜ
|1971-1972
|İTÜ
|1972-1973
|İTÜ
|1973-1974
|Muhafızgücü
|1974-1975
|Beşiktaş
|1975-1976
|Eczacıbaşı
|1976-1977
|Eczacıbaşı
|1977-1978
|Eczacıbaşı
|1978-1979
|Efes Pilsen
|1979-1980
|Eczacıbaşı
|1980-1981
|Eczacıbaşı
|1981-1982
|Eczacıbaşı
|1982-1983
|Efes Pilsen
|1983-1984
|Efes Pilsen
|1984-1985
|Galatasaray
|1985-1986
|Galatasaray
|1986-1987
|Karşıyaka
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|1988-1989
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Galatasaray
|1990-1991
|Fenerbahçe
|1991-1992
|Efes Pilsen
|1992-1993
|Efes Pilsen
|1993-1994
|Efes Pilsen
|1994-1995
|Ülkerspor
|1995-1996
|Efes Pilsen
|1996-1997
|Efes Pilsen
|1997-1998
|Ülkerspor
|1998-1999
|TOFAŞ
|1999-2000
|TOFAŞ
|2000-2001
|Ülkerspor
|2001-2002
|Efes Pilsen
|2002-2003
|Efes Pilsen
|2003-2004
|Efes Pilsen
|2004-2005
|Efes Pilsen
|2005-2006
|Ülkerspor
|2006-2007
|Fenerbahçe Ülker
|2007-2008
|Fenerbahçe Ülker
|2008-2009
|Efes Pilsen
|2009-2010
|Fenerbahçe Ülker
|2010-2011
|Fenerbahçe Ülker
|2011-2012
|Beşiktaş Milangaz
|2012-2013
|Galatasaray Medical Park
|2013-2014
|Fenerbahçe Ülker
|2014-2015
|Pınar Karşıyaka
|2015-2016
|Fenerbahçe Ülker
|2016-2017
|Fenerbahçe
|2017-2018
|Fenerbahçe Doğuş
|2018-2019
|Anadolu Efes
|2019-2020
|Tamamlanamadı
|2020-2021
|Anadolu Efes
|2021-2022
|Fenerbahçe Beko
|2022-2023
|Anadolu Efes
|2023-2024
|Fenerbahçe Beko
|2024-2025
|Fenerbahçe Beko
|2025-2026
|Fenerbahçe Beko
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 77-75 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin dördüncü ve son müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.
Seremonide ilk olarak Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik ödülü verildi.
Fenerbahçe Beko'da teknik ekip ile basketbolculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.
Melih, büyük bir jest yaparak kariyerini sonlandıran Nando de Colo'yu yanına çağırdı ve iki oyuncu şampiyonluk kupasını beraber havaya kaldırdı.
Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.
FİNAL SERİSİNİN MVP'Sİ WADE BALDWIN
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı.
ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
Beşiktaş GAİN: Dotson 15, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Vitto Brown 10, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Morgan 1, Thomas 11
Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Melli 4, Birch 3, James Metecan Birsen, Baldwin 21, De Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 20-16
Devre: 45-40
3. Periyot: 60-56
Beş faulle çıkanlar: 30.29 Morgan (Beşiktaş GAİN), 39.18 Jantunen (Fenerbahçe Beko)