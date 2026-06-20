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Filenin Sultanları'na zorlu Çin sınavı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci haftasındaki son maçında Ankara'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 09:25 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 09:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'na zorlu Çin sınavı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÇİN MAÇI ANKARA'DA OYNANACAK

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat Pazar günü 19.30'da başlayacak. Milliler, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

MİLLİLERİN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

Türkiye, organizasyonda şu ana kadar 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çin ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

ÖNCE ALMANYA, SONRA ÇİN

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak. Milliler, Almanya sınavının ardından ikinci haftanın son maçında Çin karşısına çıkacak.

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