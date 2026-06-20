Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda Fas'a tek gol yetti

Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İskoçya'yı Saibari'nin 2. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

calendar 20 Haziran 2026 02:59 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 04:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda Fas'a tek gol yetti
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, Gillette Stadyumu'nda karşılaştığı İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Mücadeleye hızlı başlayan Fas, henüz 2. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Brahim Diaz, ceza sahasına hareketlenen Saibari'ye şık bir pas gönderdi. Topla buluşan Saibari, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda skor avantajını korumayı başardı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Fas, sahadan 1-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Fas, Brezilya beraberliğinin ardından puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fas21102114
2Brezilya21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200202-20
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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