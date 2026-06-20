Dünya Kupası'nda Fas'a tek gol yetti

Mücadeleye hızlı başlayan Fas, henüz 2. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Brahim Diaz, ceza sahasına hareketlenen Saibari'ye şık bir pas gönderdi. Topla buluşan Saibari, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, Gillette Stadyumu'nda karşılaştığı İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda skor avantajını korumayı başardı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Fas, sahadan 1-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.Bu sonuçla Fas, Brezilya beraberliğinin ardından puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.