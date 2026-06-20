Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Kanada Federasyonu açıkladı: Kone'den kötü haber!

2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Katar'ı 6-0 mağup ederek gövde gösterisi yapan Kanada'da, Ismael Kone'den gelen haber moralleri bozdu. Karşılaşmada sol bacağı kırılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, başarılı bir ameliyat geçirse de turnuvanın geri kalanını kaçıracak.

calendar 20 Haziran 2026 03:49 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 03:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Kanada Federasyonu açıkladı: Kone'den kötü haber!
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2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında tarihi anlar yaşanmaya devam ederken, Kanada Milli Takımı büyük bir şokla sarsıldı. Katar'ı 6-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükselen Kanada'da, orta saha oyuncusu Ismael Kone'nin yaşadığı ağır sakatlık galibiyet sevincine gölge düşürdü.

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Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşanan ikili mücadelede, Katarlı orta saha oyuncusu Assim Madibo'nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası yerde kalan Ismael Kone acı içinde kıvrandı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği pozisyonda sol bacağının kırıldığı anlaşılan 24 yaşındaki futbolcuya saha içinde oksijen maskesi takıldı. Pozisyonun ardından faulü yapan Katarlı oyuncu Madibo kırmızı kartla oyun dışında kalırken, genç yıldız sedyeyle doğrudan hastaneye kaldırıldı.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kanada Futbol Federasyonu, dün gece acil koduyla ameliyata alınan başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında bugün resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, "İsmail Kone, bacağındaki kırık nedeniyle dün gece başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tamamen iyileşmesi beklenmektedir; ancak kendisi Dünya Kupası'nın geri kalan bölümünde formaya giyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.



SAHALARDAN 4-5 AY UZAK KALACAK

Kulüp kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da sürdüren Kone'nin, yaşadığı bu ağır sakatlık nedeniyle sadece Dünya Kupası'nı kaçırmakla kalmayacağı, yeni sezon hazırlıklarında da yer alamayacağı bildirildi. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre genç orta saha oyuncusunun yeşil sahalara yeniden dönebilmesinin en az 4 ila 5 ayı bulabileceği aktarıldı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fas21102114
2Brezilya21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200202-20
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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